Real Sebastiani prepara il debutto nei playoff contro la Viola, le prime due gare in casa: al via la vendita dei biglietti

RIETI - Definita la griglia di partenza dei playoff della stagione 2021/22, che ci vedrà impegnati nel tabellone 4B come seconda classificata del girone C della regular season, il Rsr comunica che martedì 10 maggio alle ore 9,30 aprirà la vendita dei tagliandi d’ingresso al PalaSojourner per Gara-1 e Gara-2 del quarto di finale contro la Pallacanestro Viola Reggio Calabria in programma sabato 14 e lunedì 16 maggio (entrambe con inizio alle ore 20,30).

A tal proposito, la società comunica che coloro che acquisteranno in sede i tagliandi di entrambi gli eventi, riceveranno in omaggio un gadget brandizzato RSR (fino a esaurimento scorte), mantenendo inalterati i prezzi praticati nel corso della stagione regolare:

TRIBUNA A

Parterre centrale 15 euro (ridotto 7,50 euro);

Parterre laterale 12 euro (ridotto 6 euro);

Gradinata superiore 10 euro (ridotto 5 euro).

TRIBUNA B

Posto unico 10 euro (ridotto 5 euro);

Settore ospiti 10 euro (ridotto 5 euro).

I tagliandi si potranno acquistare presso la nostra sede sita in via Fontana 3 C/D ai seguenti orari:

dal martedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30;

il giorno della gara dalle 10 alle 13 in sede e dalle 15,30 presso la biglietteria del PalaSojourner.

VENDITA ONLINE

La RSR, inoltre, ricorda che è possibile acquistare i tagliandi – alle stesse modalità sopradescritte – accedendo ai seguenti link:

Gara 1: https://www.i-ticket.it/eventi/gara-1-playoff-rsr-rieti-biglietti

Gara 2: https://www.i-ticket.it/eventi/gara-2-playoff-rsr-rieti-biglietti

ACCREDITI E TESSERE

Per quanto concerne l’accreditamento per gli organi d’informazione, coloro che a inizio stagione hanno ricevuto la TESSERA D’ACCREDITAMENTO STAGIONALE ’21/’22 potranno continuare ad accedere con la stessa, mentre per richiedere un accreditamento stampa ex novo è necessario inviare una mail al seguente indirizzo: ufficiostampa@realsebastianirieti.it

I possessori delle tessere CONI, FIP, LNP potranno accedere all’impianto sportivo -Tribuna B – senza necessità di ritirare un accredito, ma dovranno preannunciare la loro presenza inviando il proprio nominativo a: segreteria@realsebastianirieti.it. All’ingresso dovranno seguire le indicazioni del personale preposto che gli indicherà il settore a loro riservato.