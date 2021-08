Raduno per il nuovo Real Sebastiani: subito i tamponi. Domani test e visite mediche. Foto

Lunedì 16 Agosto 2021, 19:26 - Ultimo aggiornamento: 19:27

RIETI - Primo giorno di raduno per la Real Sebastiani Rieti che nel pomeriggio odierno si è ritrovata a #CasaReal. Uno ad uno sono arrivati tutti i nuovi acquisti, da Chiumenti a Ghersetti, passando per Stanic, Piazza, Contento e i giovani Piccin e Dieng.

A fare gli onori di casa i due “volti noti” della formazione reatina, vale a dire Federico Loschi e Klaudio Ndoja. All’appello mancava solo Roman Tchintcharauli: il georgiano attualmente è in quarantena fiduciaria – come da protocollo sanitario vigente – e fino a martedì non sarà a disposizione. Da mercoledì anche lui si potrà aggregare al gruppo e iniziare l’attività fisica.

Domani test e visite

Una volta effettuati i tamponi nasofaringei, risultati tutti negativi, la squadra è rimasta per qualche minuto a rapporto con lo staff tecnico, guidato da coach Alex Finelli, il quale ha dato le prime indicazioni stagionali in attesa delle visite mediche e i test fisici previsti per la giornata di domani, quando entrerà in scena anche il preparatore atletico Michele Costantini e l’assistant coach Matteo Mattioli che supporteranno il lavoro quotidiano del gruppo.