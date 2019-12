© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'impresa era davvero di quelle impossibili, e alla squadra femminile del Real Rieti non è riuscita. Le amarantocelesti salutano la Coppa Italia di serie C in semifinale: contro il Collesanto, anche nella gara di ritorno, è arrivata una sconfitta. C'era da ribaltare il pesantissimo 0-8 subito al PalaMalfatti nella gara di andata, ma nonostante una prestazione ben diversa da quella della scorsa settimana, le ragazze di Fabrizio Vasta vanno comunque ko 2-0:«Sono soddisfatto - dice proprio Vasta al termine della gara - affrontavamo una squadra di un'altra categoria, ma ce la siamo giocata alla pari". Sensazioni ben diverse rispetto all'andata, nella quale il tecnico si era detto piuttosto deluso dell'atteggiamento della squadra: «Dobbiamo lavorare molto sotto l'aspetto mentale - ha aggiunto - siamo una squadra giovane per determinate partite. Faccio i complimenti alle ragazze, queste sono le prestazioni da Real Rieti!».Nonostante l'eliminazione in Coppa il bilancio di questa prima parte di stagione resta comunque positivo, anche se sono due le gare da recuperare, quella proprio contro il Collesanto, che si giocherà ad anno nuovo, e quella contro il Real Maser che verrà forse recuperata lunedì prossimo: «Siamo soddisfatti di questo avvio di stagione, il mese di novembre è stato complicato, ruotando in 6 tra infortuni e indisponibili. Stiamo a sette punti dalla prima in classifica, proprio il Collesanto, che ha giocatrici fuori categoria. Siamo migliorati molto, anche a livello difensivo, anche se concretizziamo poco. Ad inizio stagione non avrei mai pensato di ritrovarci a questo punto al terzo posto».Da quest'anno le ragazze dell'ex Cittaducale sono entrate a far parte del Real, e Fabrizio Vasta fa il punto anche riguardo questo aspetto: «Il rapporto con il Real è cresciuto in maniera esponenziale, ci hanno accolto benissimo, trattandoci come se fossimo la serie A. Ci interfacciamo molto con il patron, Luca Palombi o il direttore Foderini. Loro ci sono molto vicini, dal custode Angelo alla comunicazione. Passare sotto il nome del Real ci dà qualche responsabilità in più, troviamo squadre che contro di noi fanno la partita della vita, tutte vorrebbero venire a giocare con noi».Poi il tecnico parla delle aspettative del girone di ritorno: «Dobbiamo evitare tanti errori fatti nel girone di andata, sarà un girone di ritorno molto positivo a mio avviso, ci possiamo divertire e puntare alle prime tre della classifica. Penso che ci giocheremo il secondo posto contro il Grifo Perugia».