RIETI - La squadra femminile del Real Rieti tornerà in campo il prossimo 22 novembre in trasferta contro il Real Tadino Femminile, intanto però è arrivata una sconfitta per 3-2 in Coppa contro il Clt a Terni.Tra le protagoniste di questo avvio di stagione c'è sicuramente Francesca Trumino, portiere classe 2000 proveniente dalla Ternana, che analizza il momento partendo proprio dal ko in Coppa: «Sì, purtroppo è arrivata la prima sconfitta stagionale, abbiamo giocato complessivamente una buona partita, nonostante la sconfitta, ma avevamo rotazioni molto limitate».Come detto la Trumino arriva dalla Ternana, una delle realtà più importanti, negli ultimi anni, del futsal femminile italiano: «La Ternana era una realtà importante, tra le più importanti in Italia, però qui a Rieti mi sto trovando molto bene, sia con le compagne che con lo staff, stiamo crescendo piano piano tutte insieme».La stagione è ancora lunga, ma la strada è tracciata: «I risultati sono buoni fino ad ora, ma siamo consapevoli di poter fare ancora di più. L'obiettivo è molto semplice: dare il massimo ogni partita, crescere e arrivare fino in fondo per tutti gli obiettivi».