LE DICHIARAZIONI

IL TABELLINO

Real Arzignano

Real Rieti

Arbitri

Marcatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Real Rieti ottiene il quarto successo consecutivo e vola, per il momento, in vetta alla classifica a quota 12 punti. Dopo un primo tempo sottotono e chiuso sul parziale di 1-1, basta un minuto e mezzo nella ripresa per chiudere la contesa, con gli amarantocelesti che trovano tre gol in rapida successione e scavano il solco decisivo. Come detto però la prima frazione è tutt'altro che scoppiettante per il Real, che dopo il palo colpito da Moura va sotto con il gol realizzato da Ghouati, anche se De Luca trova il pareggio immediato. Ad inizio ripresa un grande Fortino trascina il Real con una doppietta e servendo a Rafael l'assist per il 4-1. L'Arzignano accorcia ancora, ma Javi Roni con un uno- due allunga ancora. Amoroso nel finale fa 6-3, poi sul portiere di movimento dei padroni di casa Rafael insacca a porta sguarnita il definitivo 7-3. Real ancora da rivalutare, anche considerando le assenze di Jeffe e Rafinha. Ora la sosta, prima però il match di martedì a Roma contro l'Italpol, valido per il secondo turno di Coppa Della Divisione.Al termine della gara arrivano le parole del patron Roberto Pietropaoli: «Di buono ci prendiamo il risultato. Brutta prestazione nel primo tempo, poi all'inizio ripresa abbiamo sistemato le cose, ancora tantissima strada da fare. Il primo posto? Siamo dove dovevamo essere».: Pozzi, Sabry, Marcio, Amoroso, Morillo, Tumiatti, De Almeida, Kastrati F., Lazri, Claro, Ghouati, Molaro, Bastini. All. Lopez: Micoli, Moura, Rafinha Novaes, Jelovcic, Fortino, Ciani, Ramon, Romano, Jeffe, Baroni, Javi Roni, De Luca, Pasculli, Relandini. All. Duda: Di Nicola (Pescara), De Pasquale (Marsala): 7'10'' p.t. Ghouati (A), 7'22'' De Luca (R), 0'36'' s.t. Fortino (R), 1'10'' Rafinha Novaes (R), 1'32'' Fortino (R), 7'11'' Javi Roni (R), 9'04'' aut. Moura (A), 9'16'' Javi Roni (R), 14'53'' Amoroso (A), 18'40'' Rafinha Novaes (R)