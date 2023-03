Progetto Re-Start, anche a Rieti tutti possono praticare attività sportive

RIETI - E’ stato presentato oggi 22 marzo 2023, presso la sala Consiliare del Comune di Rieti, il progetto Rieti Re-Start che grazie all’accordo tra pubblica amministrazione, associazioni sportive, istituti scolastici e enti del terzo settore apre la porta dello sport a tutte e tutti.

Re-Start permette di praticare gratuitamente alcune attività sportive decisamente interessanti.

Regina delle novità il Mamanet ancora poco conosciuto se non tra gli addetti ai lavori che consiste in un gioco di squadra a metà tra pallavolo e palla rilanciata. Nato come occasione di movimento per le neo-mamme d’Israele sta diventando di moda in tutto il mondo e veicolo per la diffusione della pace tra i popoli.

Le attività di Rieti Re-Start alle quali ci si può iscrivere sin da subito sono la pallamano (al Liceo Scientifico Jucci il martedì e il giovedì alle 15), il Mamanet (rivolto esclusivamente alle donne, presso la Scuola Falcone Borsellino di Piazza Tevere il martedì e il venerdì alle 18:30) e l’equitazione a Petrella Salto (presso il Sofia’s Ranch il venerdì dalle 16). Quest’estate invece sarà possibile il Trekking a Terminillo e il centro estivo di equitazione sempre a Petrella Salto con la collaborazione dell’Aics Lazio.

Presenti la Vice Sindaco e Assessore allo Sport e al Turismo Chiara Mestichelli e i rappresentanti del partenariato : l’Assessore alle politiche sociali, salute pubblica e pari opportunità del Comune di Rieti Giovanna Palomba, il presidente della Asd More Sport Stefano Pecci, la presidente Marzia Grossi della Asd Sofia’s Ranch di Petrella Salto e il Presidente della Asd Terminillo una Montagna di Emozioni Alessandro Micheli, tutte associazioni sportive affiliate all’Associazione Italiana Cultura Sport (Aics).

Per Sport e Salute, ente finanziatore del progetto, presente un testimonial d’eccezione, il campione olimpico Salvatore Sanzo.