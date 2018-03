di Lorenzo Quirini

RIETI - È partito il conto alla rovescia per il grande evento che i giovani reatini aspettavano da tempo. Mancano solo poche ore al live di Frah Quintale alle Scuderie di Santa Rufina. Il rapper bresciano noto in tutta Italia principalmente nel panorama della musica indipendente, passa anche per Rieti, grazie all’eccellente lavoro dei ragazzi di “Appuntamento Trasversale”. Una serata pensata non solo per gli amanti della musica rap, ma anche per chi ama ballare a ritmo di dance, grazie ad un dj set di qualità pronto ad intrattenere il pubblico subito dopo l’esibizione di Frah Quintale che porterà, sul palco delle Scuderie, tutti i suoi brani più apprezzati, dall’album “Regardez Moi”. Appuntamento per questa sera (venerdì 30 marzo) ore 22.30.



Apertura porte ore 22.30

Inizio concerto ore 23.30

Servizio navetta da/per Piazza Cavour ore 22.00-04.00

Dj Rotation: Simone wr, Carl White, Pietro Passarani, Leonardo Tarani, Gianluca Tocci, Chavo, Jacopo Donati.

Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:06



