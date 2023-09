"Lovebars", il primo album insieme di Coez e Frah Quintale

Venerdì 8 Settembre 2023, 11:57 - Ultimo aggiornamento: 11:59

"Che colpa ne ho" ci si domandava anni fa sul cuore zingaro per delusioni d'amore. Oggi, 8 settembre, "Che colpa ne ho" è invece il nuovo singolo di Coez e Frah Quintale, accompagnato dal loro album "Love Bars". I due artisti hanno annunciato che presenteranno il disco con eventi speciali a Roma e Milano, e nel 2024 è previsto un tour. Il brano affronta il tema della colpa, sottolineando che può essere un momento di crescita e apprendimento, anziché una fonte di dolore emotivo. C'era grandea attesa per questa collaborazione tra Coez e Frah Quintale che, come detto, cavalcheranno la curiosità del pubblico con un tour che inizierà il 13 gennaio 2024 a Bologna e si concluderà l'1 febbraio. I biglietti per i concerti sono già disponibili.