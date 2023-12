Asm e Comune: pubblicato il calendario della raccolta differenziata 2024

RIETI - Asm Rieti e l’Assessore alla sostenibilità ambientale del Comune di Rieti Giuliano Sanesi, informano che è disponibile il nuovo calendario della raccolta differenziata porta a porta nella città di Rieti per il 2024.

Il calendario, come negli anni scorsi, è suddiviso in due zone:

Terminillo (quartieri Villette, Campoloniano, Villa Reatina, Piazza Tevere,Vazia e Nucleo Industriale, Borgo, Campomoro, Frazioni di Casette, Case San Benedetto, Maglianello Basso, Piani Poggio Fidoni, Piani Sant’Elia, San Giovanni Reatino)

Velino (quartieri Regina Pacis, Molino della Salce, Micioccoli, Madonna del Cuore, Quattro Strade, Città Giardino, Chiesa Nuova, Piana Reatina)

Il calendario è scaricabile dal sito dal sito di Asm Rieti al seguente link:

https://www.asmrieti.it/index.php/igiene-urbana/raccolta-porta-a-porta

e dal sito internet del Comune di Rieti al seguente link:

https://www.comune.rieti.it/content/calendario-raccolta-differenziata-porta-porta-2024

«Il calendario 2024 del servizio porta a porta è stato elaborato garantendo continuità nei ritiri delle diverse tipologie di rifiuto, anche in occasione delle festività civili e religiose – dichiara il Presidente di Asm Vincenzo Regnini – L’azienda ha investito molto e continuerà a farlo per costruire sul territorio modelli virtuosi di economia circolare.

Per quanto concerne la raccolta differenziata è fondamentale la collaborazione dei cittadini affinché crescano i livelli quantitativi e qualitativi dei rifiuti inviati a riciclo. L’osservanza di poche semplici regole concorrerà all’obiettivo di ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali e di ridare nuova vita ai rifiuti».

Asm ricorda ai cittadini che è importante rispettare i giorni di ritiro e gli orari di esposizione dei contenitori.

Il calendario della raccolta differenzia 2024 è consultabile anche attraverso la App Junker. Chi non lo avesse ancora fatto, può scaricare gratuitamente la app disponibile su Play Store e Apple Store che sarà anche un ottimo supporto per fare la raccolta differenziata in modo agevole e soprattutto senza errori: inquadrando infatti con il proprio smartphone il codice a barre di un prodotto da gettare, la app lo scomporrà nelle materie prime che lo costituiscono e indicherà in quali bidoni vanno gettate le varie parti.