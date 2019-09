© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Provincia di Rieti si sta occupando dell’organizzare di una giornata evento dedicata al tema della sicurezza, da realizzare in occasione della “Settimana nazionale della sicurezza” e la “Settimana Europea della Sicurezza” organizzata dall’Agenzia Europa per la sicurezza e la salute sul lavoro.La Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro si svolge ogni anno in Ottobre (43esima settimana dell’anno) e rappresenta il punto culminante di ogni campagna «Ambienti di lavoro sani e scuri».In tutta Europa vengono organizzate iniziative di sensibilizzazione: proiezioni speciali, eventi sui media sociali, conferenze, mostre, concorsi e sessioni di formazione.La Provincia intende aderire alla campagna e organizzare un evento di rilievo sul territorio: «Si è deciso di coinvolgere tutti gli attori del territorio che potessero essere interessati e potessero portare un contributo fattivo all’organizzazione e tra questi naturalmente si è cercato un coinvolgimento fattivo dei sindacati locali - commenta Andrea Sebastiani, vice presidente della Provincia di Rieti e referente dell’evento, e prosegue - Per un mero errore dovuto a vecchi indirizzi non si è riusciti a informare alcuni diretti interessati, ma già da lunedì 9 Settembre è previsto un nuovo tavolo dedicato all’incontro tra amministrazione provinciale e Cgil, Cisl, Uil per concordare idee e proposte da mettere in campo. Stiamo mettendo tutto il nostro impegno per realizzare un evento che sia importante quanto il tema che va a toccare: sicurezza e salute dei luoghi di lavoro».