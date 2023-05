La Provincia in azione per lo sfalcio sui cammini francescani e sulle piste ciclabili

RIETI - «Nonostante le condizioni meteorologiche sfavorevoli, l’Amministrazione provinciale è in campo su tutto il territorio - afferma il consigliere provincilae Maurizio Ramacogi - con un significativo sforzo organizzativo, per le attività di sfalcio dell’erba e cura del verde su tutti i Cammini di fede che attraversano la Città Reatina e i comuni della Valle Santa e tutti i tratti della pista ciclabile di propria competenza. Anche nei prossimi giorni si annunciano condizioni meteo sfavorevoli per il tipo di attività ma proseguiamo comunque con il massimo sforzo possibile per coprire tutte le zone di competenza con un’attenzione particolare, appunto, ai suggestivi Cammini e alle piste ciclopedonali».