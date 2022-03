Rieti, Mariano Calisse nominato vicepresidente Upi Lazio

RIETI - L'attuale presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, è il nuovo vice presidente dell'Upi Lazio, l'Unione delle Province Italiane.



Calisse è stato eletto all'unanimità per acclamazione, in questi minuti, all'assemblea generale dell'Upi Lazio in corso di svolgimento presso il Palazzo della Provincia di Frosinone.