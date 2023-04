Al via la seconda edizione di Prime Minister Rieti, iscrizioni aperte fino al 6 aprile

RIETI – Al via la seconda Edizione di Prime Minister Rieti, la Scuola di politica per giovani donne, che vede insieme le associazioni Prime Minister e Next Rieti.

Lunedì 3 aprile, alle 18:30, la diretta Instagram di Next Rieti per presentare programma e modalità di partecipazione. Per l’evento online torna il format AperiNext, ma in versione “one shot” con Roberta De Santis di Next Rieti alla conduzione e Janira Grillotti ed Elena Tomassini, ospiti in rappresentanza del team Prime Minister Rieti.

Il percorso, gratuito, rivolto a ragazze del territorio, tra i 14 e i 19 anni, parte il 15 aprile e terminerà il 16 dicembre. La scadenza per iscriversi è fissata per il 6 aprile.

In programma, dieci incontri a cadenza mensile che avranno come location principale l’Open Hub Rieti. A richiamare l’attenzione sui temi, titoli evocativi e diretti, da “Sii te stess*” a “Stem, le scienze non conoscono genere”, da “Europa, sostantivo femminile” a Sorellanza”.

Obiettivo della Scuola, offrire alle giovani donne di Rieti e provincia, un’opportunità unica e concreta di crescita e consapevolezza, per essere protagoniste attive del loro presente e futuro. A fornire loro, lenti di ingrandimento importanti e speciali, figure esperte e autorevoli del panorama nazionale e internazionale, rappresentanti delle istituzioni e manager, una rassegna al femminile, ma non solo, di persone che stanno facendo la differenza contribuendo allo sviluppo di comunità sane, inclusive e libere.

Nel team della seconda edizione di Prime Minister Rieti: Rosella Volpicelli, Janira Grillotti, Valentina Mercuri, Valeria Natali, Annalisa Bizzarri, Valeria Galluzzi, Annalisa Conte, Elena Tomassini.

Prime Minister è una Scuola di politica apartitica e gratuita per giovani donne che voglio diventare cittadine consapevoli e attivarsi per migliorare la società in cui vivono. Nata a Favara nel 2019 da quattro donne e dalla collaborazione tra Farm Cultura Park e Movimenta, Prime Minister è già presente in Sicilia, Campania, Lazio e Puglia.

Next Rieti è un’Associazione nata con l’obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio reatino, promuovendo la cultura della conoscenza, dell’innovazione e dell’inclusione sociale e coltivando, attraverso le sue iniziative, la partecipazione dal basso e il dialogo intergenerazionale. Da due anni sostiene e sviluppa per Rieti, il progetto nazionale Prime Minister, cui aderisce per condivisione di approccio e temi.