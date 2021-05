Con Prime Minister riparte a Rieti la mobilitazione per la sostenibilità

RIETI - Con tema "Generazione Sostenibile: impegno e responsabilità per una società inclusiva" si terrà domani 22 maggio, la terza lezione, in presenza, di Prime Minister Rieti. Alla giornata di attività per le giovani studentesse under 19, parteciperanno Rossella Muroni, Deputata della Repubblica e Fosca Nomis, Head of Advocacy & Policy, Save the Children Italia. Learning Corner a cura di Giada Dionisi, Public Affairs Manager Junior Achievement Italia.

Alle 18, invece, il talk pubblico (ingresso libero, fino a esaurimento posti) a "Le Tre Porte" (Via della Verdura 21), dal titolo "L'Ultima Terra. Dibattito aperto su attivismo giovanile e politica". Rossella Muroni, Fosca Nomis e Giada Dionisi dialogheranno con i giovani della città tra i quali Victoria Garziano, Vicepresidente dell'Associazione Next Rieti. A moderare la giornalista Annalisa Nicoletti.

«Anche a Rieti con la Scuola di Politica per giovani donne -commentano Giada Dionisi e Victoria Garziano, entrambe alla progettazione della giornata- ci siamo poste l'obiettivo di rilanciare, a più di un anno da inizio pandemia, il confronto sul tema della sostenibilità che non è solo ambientale, ma anche sociale ed economica, riportando al centro dell'attenzione l’Agenda 2030 Onu».

«Inoltre, guardando anche al resto d’Europa e a una prospettiva ecologista globale -aggiunge Giada Dionisi- sentiamo crescere l'esigenza a livello nazionale, ma anche sul territorio di una nuova riflessione sul ruolo dell’attivismo che è sensibilizzazione, conoscenza e competenze già sui banchi di scuola. Con questi ingredienti l’attivismo può diventare impegno politico e cambiare realmente le cose. In merito, anche Rieti può fare la sua parte».

Prime Minister Rieti, è la Scuola di Politica per Giovani Donne realizzata a Rieti grazie alla collaborazione tra le associazioni Prime Minister e Next Rieti, con il contributo di Global Thinking Foundation, main sponsor della scuola a livello nazionale. Tutti i dettagli sulle attività della scuola e sul programma dei talk serali, verranno svelati dalle pagine social di Prime Minister (@PrimeMinisterGiovaniDonne) e Next Rieti (@nextrieti).

