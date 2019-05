IL MISTER

RIETI - Un campionato esaltante, giocato quasi fino alla fine fianco a fianco delle prime due della classe. Questo è il riassunto della stagione dell’Amatrice nel campionato di Prima categoria 2018-19. Miglior attacco della competizione (62 reti realizzate), grazie al contributo tra tutti di Simone Colangeli (miglior marcatore del torneo, con 24 reti) e la forza del fattore campo (nessuna sconfitta in casa) hanno portato la formazione allenata da Romeo Bucci a giocarsi per quasi tutto l’arco della stagione un posto per poter partecipare al campionato di Promozione il prossimo anno. Le ultime giornate, però, sono state fatali: la sconfitta pesante in casa del Bf Sport (al “Gudini” finì 3-0 per gli uomini di Colantoni) arrivata a tre giornate dalla fine (due per Amatrice, in quanto ha riposato nell’ultimo turno) ha di fatto matematicamente escluso i rossoblù dalla lotta ai primi due posti della classifica. La società ha fatto sapere di essere comunque intenzionata a fare domanda di ripescaggio come migliore terza, a patto che si adeguerà il campo, omologato per ora solo a giocare match fino alla Prima categoria.Intanto, la squadra è già al lavoro per lasciarsi alle spalle le fatiche del torneo. La formazione amatriciana, infatti, domani partirà in direzione Codevigo (Padova) per partecipare al triangolare di beneficienza per le popolazioni di Agordo e del bellunese, colpite dall’alluvione alla fine di ottobre 2018. Si penserà anche al futuro, non ancora ben delineato a causa come detto delle variabili ripescaggio e campo. Una cosa certa è invece chi siederà sulla panchina degli amatriciani: sarà ancora Romeo Bucci, che pochi giorni fa ha parlato con la società: le parti hanno deciso di continuare insieme, almeno per un altro anno, come ci annuncia in esclusiva lo stesso Bucci. Il campionato è finito, ma è sempre importante far emergere le emozioni a chi entra ogni weekend sul terreno di gioco. Abbiamo chiesto, infatti, al mister Bucci ed al capitano Pantarotto un loro bilancio della stagione appena trascorsa.Romeo Bucci (Allenatore Amatrice): «Il campionato appena concluso credo sia stato un campionato particolare, per via delle molte soste. Fare meno partite significa avere meno punti a disposizione e quindi è chiaro che diventano ancora più determinanti gli episodi. Da metà dicembre a fine gennaio, causa neve, non abbiamo avuto a disposizione il campo, allenandoci e giocando solo in trasferta realizzando 2 punti in 4 gare. Nonostante tutto, sono molto soddisfatto della stagione in quanto avevo una rosa di cui il 60% esordiente in Prima, compreso il sottoscritto. Miglior attacco e capocannoniere del campionato il nostro bomber Colangeli, unici ad essere imbattuti in casa, provare sempre a giocare con costruzione della manovra dal basso con intensità mettendo in risalto i fondamentali (trasmissione e controllo) sono tutti fattori dei quali sono fiero ed orgoglioso. Sicuramente si può e si deve migliorare. Per l’anno prossimo, proprio ieri di comune accordo con il presidente Tito Capriccioli, abbiamo deciso di proseguire insieme. Chi sa la mia storia calcistica conosce il mio “amatricianismo” e, quindi, sono molto contento di poter essere ancora per un anno alla guida di questo fantastico gruppo».Yuri Pantarotto (Portiere e Capitano Amatrice): «Beh che dire...abbiamo finito questo campionato con un unico rimpianto: quello di non essere riusciti nell’obiettivo prefissato ad agosto! Personalmente, sono contento del campionato che abbiamo fatto perché, guardando i risultati, non c’è niente da rimproverarci. Abbiamo incontrato due pretendenti che non hanno fatto un passo falso e noi, in qualche situazione, ci siamo fatti mancare un po’ di esperienza. Come ho detto, però, nessun rimpianto! Volevo ringraziare tutti i miei compagni, che hanno messo una professionalità oltre la categoria, la società, il mister Bucci, il professor Luca Di Santo e tutto lo staff tecnico!».Portieri: Yuri Pantarotto, Federico Sacco.Difensori: Augusto Pica, Daniele Vitale, Paolo Cenfi, Remo Berardi, Tommaso Pietrangeli, Marco D’Aquilio, Marco Cesaretti.Centrocampisti: Francesco D’Amelia, Xsesildo Serjanai, Antonio Masci, Gianluca Corgentile, Aleandro Bucci, Alessandro Onesti, Nicolò Dolce.Attaccanti: Matteo Ciogli, Simone Colangeli, Antonio Bulzoni, Riccardo Micozzi, Simone Gianfelice, Andrea Ciccalotti, Simone Pietrangeli.Allenatore: Romeo Bucci.Vice-Allenatore e Preparatore Atletico: Luca Di Santo.Fisioterapista: Diego Sebastiani.Presidente: Tito Capriccioli.Vice-Presidente: Francesco Cicconi.Direttore Sportivo: Patrizio Paolini.Direttore Tecnico: Bruno Santini.Accompagnatore Ufficiale: Piergiuseppe Monteforte.Responsabile Settore Giovanile: Massimo Petrucci.