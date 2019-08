Di seguito, i nomi, i brani e i luoghi di provenienza dei sette finalisti:

LA GIURIA

RIETI – Venerdì 30 agosto, alle 22, in concomitanza con la Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino 2019, Piazza Mazzini ospiterà la fase finale della quindicesima edizione del Premio Poggio Bustone, l’ormai consolidato concorso canoro che, fin dalle sue origini, ha posto come suo principale obiettivo la valorizzazione di artisti meritevoli per le loro qualità musicali, artistiche, letterarie ed interpretative.Durante l’evento, i sette finalisti, scelti al termine di audizioni tenutesi nei mesi scorsi, presenteranno un proprio brano ed un omaggio all'indimenticabile Lucio Battisti, scomparso nel 1998 e nato a Poggio Bustone il 9 settembre di 76 anni fa. Tra gli ospiti ci sarà Marco Testoni, musicista, compositore e music supervisor per il cinema, a cui verrà assegnato il tradizionale Premio della Personalità Artistica. Insieme a lui, saliranno sul palco anche gli altri due componenti dell’Aureo Orchestra: Sabrina Zunnui e Guido Benigni.Condurrà la serata il direttore artistico Maria Luisa Lafiandra, che dichiara: «Per il secondo anno consecutivo saremo a Rieti durante la Festa del Peperoncino, una manifestazione che rappresenta un’importante opportunità per offrire un grande palco ai nostri cantanti e per portare la musica di oggi e di ieri a tutte le persone che saranno presenti».Edoardo Borghini – Ci riproviamo, ci ricaschiamo (Livorno)Edoardo Pupilli – Pi-greco erre 3 (Foligno)Fabrizia Gurrado – I fiori non si calpestano (Verona)Giuseppe D’Amati – Passo dopo passo (Massafra)Massimo Comencini – Poi d’improvviso l’inverno fiorì (Torri del Benaco)Stefano Accetta – Gad, alieno viola (Palermo)Stefano Bruno – Italia turrita (Milano)Oltre ai già citati Marco Testoni e Sabrina Zunnui, gli altri membri sono: Anita Perrotta (music coordinator, RTI), Tiziano Minichiello (event manager), Emma Biscetti (poetessa, artista) e Amalia Mancini (scrittrice ed esperta di Lucio Battisti).