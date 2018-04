RIETI - La polizia festeggia anche a Rieti i 166 anni dalla fondazione del Corpo. Un compleanno celebrato nella chiesa di San Domenico alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose cittadine mentre, in piazza Beata Colomba, lo schieramento di auto tra passato e presente, specialità di reparto, attrezzature di Polstrada e Scientifica e un mezzo per il soccorso in montagna.Nel discorso, il questore di Rieti, Antonio Mannoni, davanti a una vasta platea, ha sottolineato la vicinanza della polizia ai cittadini, alle categorie più deboli.Consegnate le onorificenze ai poliziotti più meritevoli.