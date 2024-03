Rieti, la polizia in piazza con "Questo non è amore" per sensibilizzare sulla violenza di genere

RIETI - In occasione della “Giornata internazionale dei diritti delle donne” che si celebra oggi, 8 marzo, la Polizia di Stato rinnova la campagna nazionale di prevenzione “…questo non è amore” per sensibilizzare la cittadinanza sul delicato tema della violenza di genere.

Personale specializzato della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Rieti sarà presente con un gazebo informativo, per l’intera giornata, in Piazza Vittorio Emanuele II, per incontrare la cittadinanza e distribuire l’opuscolo “Questo non è amore” predisposto dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato per diffondere informazioni sul contrasto alla violenza di genere e sulle misure di tutela delle vittime.