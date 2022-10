“L’Italia in Comune”, il sindaco di Rieti Sinibaldi al convegno organizzato ad Ascoli Piceno

RIETI - Il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, venerdì 28 ottobre alle ore 18 alla Sala della Ragione – Palazzo dei Capitani ad Ascoli Piceno, parteciperà all’incontro “L’Italia in Comune – Il rilancio delle città medie attraverso il Pnrr”, organizzato dal Sindaco Marco Fioravanti, al quale interverranno anche il Sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi e il Sindaco di Terni Leonardo Latini.

«Si tratta di un appuntamento di grande importanza per una serie di aspetti, il primo dei quali riguarda esattamente il tema dell’incontro, cioè il Pnrr e il ruolo decisivo che devono giocare i Comuni italiani e, in particolar modo, quelli dell’Italia centrale – spiega il Sindaco Daniele Sinibaldi – Altro aspetto da sottolineare è che, finalmente, anche simbolicamente, le Città dell’Italia centrale, troppo spesso dimenticate dai grandi palcoscenici, in realtà possono operare sinergicamente in una posizione di grande rilievo nella strutturazione futura della rappresentanza territoriale e delle questioni economiche e di sviluppo strategiche per l’intero Paese. Infine, sottolineo come anche questo appuntamento evidenzi una centralità che il Capoluogo sta assumendo ben al di là dei confini locali. Ciò, naturalmente, oltre ad essere motivo d’orgoglio rappresenta, più pragmaticamente, un fattore di potenziale sviluppo e di miglioramento delle relazioni e delle opportunità per il nostro territorio. buon auspicio in termini di relazioni e opportunità. Ringrazio il Sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, per l’invito e assicuro fin d’ora, anche per il futuro, la piena collaborazione di Rieti con quelle Città che storicamente, culturalmente ed economicamente hanno profondi legami con il nostro territorio».