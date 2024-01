Russell Crowe è (in parte) italiano. La scoperta pubblicata sui social: «Il mio trisavolo era di Ascoli Piceno»

Sangue italiano scorre nelle vene di Russell Crowe. Con un tweet su X, l'attore e regista neozelandese ha pubblicato le ricerche sul suo albero genealogico, da cui è spuntato anche un trisavolo marchigiano. L'uomo, nato nel 1829 ad Ascoli Piceno, dopo aver girato il mondo si sarebbe infatti fermato in Nuova Zelanda, dove avrebbe costruito una famiglia.

Russell Crowe è un po' italiano e ora lo può annunciare ufficialmente, con orgoglio.

Luigi Ghezzi. Born in 1829 in Ascoli Piceno, Marche, the son of Augestine & Annunziata born in Parma.

Luigi had been working in Argentina, took a boat to India , was shipwrecked, and ended up in Capetown. While there he met and married Mary Ann Curtain and they migrated to NZ.

— Russell Crowe (@russellcrowe) January 3, 2024