Valentina Viotti della Rieti in Line conquista il titolo di campionessa italiana

RIETI - È Campionessa Italiana Federale di Pattinaggio Corsa 2023 l’atleta Valentina Viotti della squadra reatina “Rieti in Line”.

Sabato 13 e domenica 14 maggio si è svolta l’ultima tappa del Campionato Italiano Federale Master a San Benedetto del Tronto che ha ufficializzato il titolo di Campionessa Italiana.

Un Campionato svoltosi in tre tappe dislocate sul territorio nazionale, la cui somma dei punteggi ottenuti, da ogni atleta ad ogni manifestazione, ha determinato la classifica finale di campione italiano master m 10'000 metri in linea.

Le manifestazioni che hanno concorso a realizzare il circuito delle tre tappe del campionato italiano per i l 2022-2023 sono state:

1. Trofeo nazionale di Terni del 24/25 Aprile – medaglia d’oro nella 10’000m e medaglia d’oro nella 5’000m

2.

Trofeo nazionale del 1° Maggio – medaglia di bronzo nella 5’000m

3. Campionato Italiano di San Benedetto del Tronto del 13/14 Maggio – medaglia d’oro per la combinata della 10’000m e medaglia di bronzo nella 5’000m

Valentina sale quindi sul primo gradino del podio del Campionato Italiano Master Over 30 con un distacco di 15 punti dalla seconda e 36 dalla terza classificata.

Un grande risultato che premia l’impegno messo in pista e nella vita di tutti i giorni sapendosi organizzare per essere sempre presente agli allenamenti.

Un’immensa soddisfazione per gli allenatori Aldo Antonetti e Cristina Fusacchia tecnici federali, per la dirigenza e tutti i suoi compagni di squadra “Rieti in Line”.