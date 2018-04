RIETI - Domenica 15 Aprile, l'Associazione Dilettantistica Pattinaggio Rieti, con il patrocinio del Comune di Rieti, dell'Aics (Associazione italiana cultura sport) e di Aria Sport, organizza e ospita il Campionato Regionale Pista Firs Lazio.



La manifestazione si terrà al Pattinodromo di Rieti "Giovanni Papini" a partire dalle 9. Le gare - categorie Giovanissimi ed Esordienti - vedranno i partecipanti impegnati in percorsi di destrezza e di velocità su pista e decreteranno il Campione Regionale.



Nel corso dell'evento sarà prevista anche un'esibizione che coinvolgerà i neo pattinatori.



Il programma della giornata vedrà dalle 9 alle 14 in pista i giovanissimi e gli esordienti; alle 14.30 si svolgerà l'esibizione dei cuccioli; dalle 15 in poi gare categorie ragazzi, allievi, junior, senior e master.









Venerd├Č 13 Aprile 2018



