Rieti in un click, siglata convenzione per promuovere il patrimonio artistico, culturale e ricettivo dei 73 comuni del Reatino

RIETI - E’ stata siglata tra Camera di Commercio di Rieti, Azienda Speciale Centro Italia Rieti, Comune e Provincia di Rieti una convenzione per dare continuità al progetto “Rieti in un click”, lanciato dall’Ente camerale con il cofinanziamento di Unioncamere Lazio per promuovere il patrimonio artistico, culturale e ricettivo dei 73 comuni del Reatino.

Il progetto ha portato alla realizzazione, per ogni comune della provincia di Rieti, di un QR code che consenta la consultazione, da parte di turisti, pellegrini e visitatori occasionali, di informazioni di interesse come i cenni storici del luogo, cosa vedere, dove mangiare e dormire, i piatti tipici, gli eventi ricorrenti ed i contatti utili. Il tutto con una particolare attenzione alla qualità delle informazioni consultabili attraverso i Qr code, di semplice accesso, aggiornate grazie anche alle informazioni fornite dalle amministrazioni comunali, in modo che i visitatori possano immediatamente comprendere cosa offre il territorio in termini non solo di attrazioni storico-culturali, turistiche, enogastronomiche e ambientali ma anche per quanto riguarda i servizi.

In questi giorni ai Comuni della provincia sono stati inviati i riferimenti per scaricare i Qr code personalizzati, mentre in queste ore stanno ricevendo gli stessi in formato adesivo, al fine di poterli apporre su cartelli stradali, biglietti da visita e manifesti promozionali rendendo quindi visibile, con il solo uso del telefonino, tutte le informazioni fornite dai Comuni. Un progetto realizzato senza alcun costo per le amministrazioni comunali e in grande sinergia con tutti gli enti coinvolti.

Nell’ambito della Convenzione, il Comune di Rieti si impegna a garantire continuità all’iniziativa almeno per il triennio 2021-23 attraverso il portale Visit Rieti, mentre la Provincia di Rieti collaborerà alla massima diffusione delle informazioni raccolte nell’ambito del progetto anche attraverso i portali turistici gestiti dall’Ente.

