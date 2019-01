RIETI - Il liceo classico Lorenzo Rocci di Passo Corese apre le porte alla cittadinanza per la notte nazionale del liceo classico. L'appuntamento è per domani 11 gennaio, a partire dalle ore 18.

Gli studenti si esibiranno in performance legate ai propri studi: letture, dibattiti, presentazioni di volumi, proiezioni video, rappresentazioni teatrali.

Il liceo Rocci parteciperà alla quinta edizione della manifestazione nazionale con il programma comune ai licei integrato con iniziative proprie in base al quale i ragazzi si cimenteranno in letture, declamazioni e rielaborazione di testi greci e latini. © RIPRODUZIONE RISERVATA