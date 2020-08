Rieti, “Vivi i parchi del Lazio”, il terzo appuntamento in programma ad Antuni

RIETI - Il magico “paese fantasma” di Antuni ospiterà mercoledì 19 agosto, nello straordinario contesto naturale della Riserva Regionale Monte Navegna e Monte Cervia, in provincia di Rieti, il terzo appuntamento della rassegna gratuita “Vivi i parchi del Lazio. Suoni “di-vini” tra le radici della nostra regione”.

Un viaggio enologico-musicale nei Parchi regionali del Lazio, organizzato dall’Assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali con la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, in collaborazione con Ais Lazio - Associazione Italiana Sommelier. Ad Antuni, luogo incredibile senza tempo, si può accedere solo a piedi ma la salita (circa 600 m) avverrà rigorosamente sotto la guida attenta dei guardiaparchi regionali. Il programma prevede un momento di incontro con produttori locali di vino a cura dell'AIS Lazio - Associazione Italiana Sommelier.

A seguire il concerto sotto le stelle “La Musica ferma il tempo. Un itinerario musicale in un luogo eterno” con le magiche note del violoncello di Roberto Boarini e del violino di Eleonora Giosuè, con la direzione artistica di Matteo D’Agostino e la comunicazione di Leeloo Srl - informazione e comunicazione.

L’appuntamento è alle ore 18.45 presso il Pit (Punto Informazione Turistico) in via Turanense a Castel di Tora. Si raccomanda di indossare scarpe comode per la salita sul monte Antuni (15 minuti).

Modalità di partecipazione

Per ragioni di sicurezza sanitaria, massimo 50 persone, nel rispetto delle norme anticovid sul distanziamento sociale. Per partecipare all’evento gratuito la prenotazione è obbligatoria al link: https://tinyurl.com/borgodiantuni sul sito www.parchilazio.it”.



Lo comunica in una nota l’Assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio.

Ultimo aggiornamento: 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA