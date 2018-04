di Alessandra Lancia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Viabilità e parcheggio dell’ospedale, il Consorzio industriale tira dritto: entro il 30 giugno finiranno i lavori di ampliamento dell’area di sosta a pagamento, arrivando ai 495 posti previsti, entro fine luglio saranno pronte le due rotatorie a servizio dell’ospedale, quella su via di Fazio e quella più interna a servizio del capolinea dell’Asm. Via Baroni sarà a tre corsie, le due in entrata e uscita e una terza preferenziale per i mezzi di soccorso e i bus. Punto. LA BATTUTA DI...