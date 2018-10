© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ancora sotto una buona stella, che ne conferma e ne testimonia il valore intrinseco, "Il banchiere anarchico" approda in Francia. Il film dall'atmosfera sospesa ma rigorosa, incalzante e ancestrale in continuità con l'omonima opera di Fernando Pessoa, raggiunge la 41esima edizione del "Festival du Film Italien de Villerupt", dopo la premiazione ottenuta al Festival del cinema di Venezia nella sezione Sconfini.Questa sera alle 21 alla proiezione francese del film sarà presente lo stimato concittadino e attore Paolo Fosso, rappresentante d'eccellenza del cast e della regia di Giulio Base, definita dallo stesso Corriere della sera «raffinata».Questo lo spirito con cui l'onorato attore si prepara ad accogliere la serata: «Sono profondamente orgoglioso. Quello di Villerupt è un festival che offre un ampio panorama del cinema Italiano, da quello contemporaneo a quello dei Grandi del passato a cui ogni anno dedica retrospettive e omaggi. L’orgoglio sta nell’essere parte di un film nel quale Giulio Base ha voluto riportare in primo piano la parola di un Grande della letteratura su temi eterni eppure attualissimi. - aggiunge- Amo questo film perché pone all’attenzione del dibattito Nazionale il pensiero critico. E soprattutto, sono emozionato, perché rappresento tutti coloro che a questo film hanno lavorato con amore, umiltà e dedizione».