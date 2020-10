Rieti, premiato il panettone F.lli Napoleone, le congratulazioni della Camera di commercio

RIETI - «Un premio che dà lustro al nostro territorio e rappresenta il segnale della qualità e della determinazione che i nostri imprenditori continuano ad esprimere a livello nazionale, nonostante il difficile periodo storico, rappresentando un esempio per tutti».

Con queste parole il Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Rieti, Giorgio Cavalli, ed il Segretario Generale dell’Ente camerale, Giancarlo Cipriano, si sono congratulati con i fratelli Domenico (già membro della giunta camerale) e Bruno Napoleone per la conquista della "Medaglia d'Argento" in occasione della finale del “Campionato Mondiale Miglior Panettone del Mondo 2020 - Categoria Classic” organizzato dalla FIPGC - Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, che si è tenuta a Roma.

I migliori pasticceri si sono confrontati e una giuria d’eccezione ha eletto il miglior panettone di ogni categoria, il risultato è stato di altissimo livello e i giurati esperti hanno avuto un compito difficile da assolvere. Una manifestazione che si è svolta in un momento particolare, quasi a dare un segno di speranza e fiducia per il futuro di una categoria che ha sempre sostenuto la produttività, l’economia e la formazione a Rieti come in tutto il nostro paese.

