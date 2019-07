© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Stanziati i fondi per realizzare un nuovo ospedale a Rieti."Come più volte anticipato quando chiamati in causa - spiegano, in una nota, il deputato Fabio Melilli e il consigliere regionale del Lazio, Fabio Refrigeri, in merito al finanziamento per la costruzione del nuovo ospedale di Rieti. - grazie alla Regione Lazio la città di Rieti avrà un nuovo ospedale più sicuro e più funzionale e in grado di collocare la nostra provincia all'avanguardia nel panorama dell’offerta sanitaria dell’intero Centro Italia.Con la rimodulazione del piano di investimenti per l’edilizia sanitaria che l’assessore D’Amato ha presentato si concretizza un lavoro che la Giunta Zingaretti, di concerto con i Governi Renzi e Gentiloni, ha avviato all'indomani dei tragici eventi del Sisma di Amatrice per dotare il capoluogo sabino di una struttura moderna e in linea con le aspettative e le necessità della nostra comunità. Un investimento di 189 milioni di euro, su quasi 500 stanziati in tutta la regione, che già nella sua entità dimostra l’attenzione che la maggioranza di Centrosinistra al governo della Regione Lazio continua a riservare al nostro territorio, come del resto dimostrano dalle molte azioni messe in campo in questi anni, ad esempio, solo per citare l’ultima in ordine di tempo sempre in tema di Sanità, il potenziamento del laboratorio Analisi del de Lellis. Stanziati i soldi ora è necessario accelerare tutte le procedure e riflettere, speriamo tutti insieme, sull'utilizzo della vecchia struttura che può rappresentare una ulteriore occasione di crescita dell’offerta sanitaria nel territorio".