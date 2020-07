Rieti, al de Lellis torna l’(H)Open Week di Fondazione Onda: visite ed esami gratuiti dedicati alla salute della donna

RIETI - All’ospedale de Lellis di Rieti, premiato nel 2017 e nel 2019 con due bollini rosa per la promozione della medicina di genere, dal 13 al 18 luglio, nell’ambito dell’(H)Open Week organizzato da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, saranno offerti gratuitamente visite, consulenze, incontri, materiali informativi e molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche: cardiologia, disturbi del comportamento alimentare, psichiatria, pediatria, reumatologia, senologia e sostegno alle donne vittime di violenza. L’obiettivo dell’(H)Open Week è quello di promuovere i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili con una corretta informazione.

L’iniziativa, che da 5 anni viene svolta in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna fissata per il 22 aprile, è stata posticipata alla settimana dal 13 al 18 luglio a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che sta interessando il nostro Paese e non solo.

Ambulatorio disturbi alimentari: visita psicologica con supporto multidisciplinare prenotazioni 0746279400-278647 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14, il mercoledì dalle 14,30 alle 17 (dottoressa Carla M. Matteucci).

Cardiologia: ECG, visita cardiologica, esoscopia, prenotazioni 0746278456 fino al 10 luglio dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 13 (dottor Amir Kol).

Dipartimento Salute Mentale: colloqui clinici e valutazioni psicologiche presso Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, prenotazioni 0746278219 (dottor Massimiliano Bustini). Colloqui clinici, valutazione, presa in carico, ascolto presso Servizio Nuove Fragilità, prenotazioni 0746296832 – 3384128745 (dottoressa Gabriella Nobili).

Pediatria: visite auxologiche, nutrizionali e programmi di rieducazione alimentare, prenotazioni 0746278244 (dottoressa Franca Faraoni).

Reumatologia: visite reumatologiche, prenotazioni 0746/278069 presso il D.H. Multidisciplinare dalle ore 13 alle ore 15 (dottor Paolo Scapato).

Senologia: visite senologiche, prenotazioni 0746/278592 dalle 8:30 alle ore 12:30 (dottor Alfredo Altieri).

Mammografie e Eco mammarie è necessario formulare il numero 0746/278373 il lunedì e mercoledì precedenti iniziativa (H)Open Week dalle ore 14 alle ore 16 (dottoressa Paola Bonaiuti)

Donne vittime di violenza: consulenze, prenotazioni 0746/280512 (‘Nido di ANA’).

Il Covid-19 ha inevitabilmente allungato le liste d’attesa negli ospedali con molti esami e visite sospese. È proprio in questo contesto che un terzo delle strutture del circuito Bollini Rosa, tra cui l’ospedale de’ Lellis di Rieti, ha deciso di aderire a quest’iniziativa dopo aver fronteggiato in prima linea l’emergenza. In questa fase, in cui prevale la speranza di tornare presto alla normalità e di riapertura delle attività abituali, l’adesione all’(H)Open Week è sicuramente un segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare più forti di prima.

Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili tutti i servizi offerti con le indicazioni precise su date, orari e modalità di prenotazione. Basterà selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito anche quest’anno con l’indicazione del servizio offerto.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bollinirosa.it.

Ultimo aggiornamento: 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA