RIETI - Assemblea pubblica delle associazioni di volontariato sulla situazione dell'ospedale di Rieti.Una situazione "di crisi". "A denunciarlo, documenti alla mano - spiega una nota - sono le associazioni di volontariato che operano dentro l’ospedale reatino da tanti anni e numerosi medici in servizio.Stanchi delle innumerevoli promesse non mantenute, serve adesso un’immediata mobilitazione cittadina per difendere l’Ospedale di Rieti che rischia di essere declassato e ridimensionato se la Regione Lazio non applica subito un importante decreto governativo strategicamente non reso pubblico. Stanchi di vedere andare via da Rieti istituzioni, uffici, presidi importanti, stanchi di vedere un capoluogo di provincia sempre meno considerato e rispettato, abbiamo deciso di valutare tutti insieme le azioni più forti ed immediate da portare avanti per difendere un bene prezioso come il nostro Ospedale. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla grande assemblea pubblica che si terrà giovedì 21 febbraio alle ore 18 presso la Casa di Accoglienza dell’Alcli “Giorgio e Silvia”".