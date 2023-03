Open day di sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione

RIETI - Il prossimo 15 marzo la Asl di Rieti celebrerà con un Open Day la XII Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

L’iniziativa, che si svolgerà dalle ore 10 alle ore 17 presso la sede dell’Ambulatorio Disturbi del Comportamento Alimentare aziendale, presente in piazza V. Emanuele II a Rieti (ingresso Palazzo Dosi), sarà dedicata all’anoressia, alla bulimia e agli altri disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e sarà rivolta alla popolazione generale, a chi è interessato al tema e ai professionisti della salute: con tale iniziativa la Asl di Rieti intende sensibilizzare e informare sul tema della Giornata e illustrare il modello di intervento dell’Ambulatorio, dalla valutazione alla presa in carico.

I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione rappresentano una problematica di sanità pubblica di crescente rilievo anche alla luce dei recenti dati epidemiologici. Negli ultimi anni vi è stato un notevole abbassamento dell’età di esordio, con conseguente elevato rischio di danni permanenti per la salute di chi ne soffre e un forte impatto negativo sul clima familiare e sulle altre persone coinvolte. Nonostante la loro diffusione, la conoscenza relativa a questa tematica è ancora scarsa e sono numerosi i falsi miti a riguardo. Di conseguenza, le persone con problematiche alimentari sono spinte a non curarsi, ad intraprendere trattamenti inefficaci e, in alcuni casi, a cronicizzare il disturbo stesso.

Durante l’Open Day sarà possibile accedere gratuitamente e senza alcuna prenotazione presso l’Ambulatorio e confrontarsi con l’equipe dedicata che risponderà alle richieste di coloro che ne faranno richiesta.