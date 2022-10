Nuova Rieti Calcio, al debutto vittoria 2-1 in rimonta davanti ai tifosi a Montorio Romano. Lotto: «Bene l'intensità»

RIETI - La Nuova Rieti Calcio vince nella prima storica uscita dalla sua fondazione. A Montorio Romano gli amarantocelesti, per la prima giornata della Terza categoria di Rieti, conquistano i primi tre punti della stagione, finale 2-1.



Doccia fredda in avvio al quarto d'ora. È Alessandrini su rigore a pareggiare meno di dieci minuti dopo, trovando l’angolino più lontano per il portiere di casa. La gara la riporta dalla parte della Nuova Rieti Calcio il difensore Campanelli, di testa in mischia in area su assist da destra di Alessandrini. Rimonta entro la fine del primo tempo, che permette agli amarantocelesti di andare a una ripresa equilibrata, con la chance nel finale di fare il terzo gol. Successo nella prima giornata della Terza categoria di Rieti, davanti a tanti tifosi amarantocelesti in trasferta.

«Bellissimo sentirsi a casa anche in trasferta grazie a oltre 70 tifosi in trasferta - dice il tecnico Stefano Lotto - mi è piaciuta l'intensità e l'approccio in svantaggio. Non mi è piaciuto il palleggio e il giro palla, ma non si poteva fare come volevamo su questo campo. Bravi i ragazzi e grazie a chi ci sostiene».



Tra sette giorni, in casa al Green Park La Foresta, arriva Poggio Bustone alle 14.30.