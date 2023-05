Guada il fiume Vomano, travolto dalla forte corrente: si salva aggrappandosi al tettuccio del fuoristrada

Cerca di guadare il fiume con il fuoristrada perché chiamato a intervenire per lavoro, ma viene travolto dalla corrente: si salva per miracolo sgusciando via dal finestrino e aggrappandosi al tettuccio. Nel tardo pomeriggio una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta in soccorso di una persona rimasta bloccata lungo un corso d'acqua nel territorio di Montorio al Vomano.

Durante l'attraversamento di un guado sul fiume Vomano, a valle della Diga Piaganini, un fuoristrada dell'Enel, condotto dall'autista 34enne, è rimasto bloccato nel fiume. A causa della forza della corrente dell'acqua il mezzo, dopo essersi spento, si è rovesciato ed è stato trascinato a valle per una decina di metri. Il conducente è riuscito da uscire da un finestrino e si è messo in salvo raggiungendo il tettuccio del fuoristrada. Alcuni colleghi di lavoro hanno lanciato l'allarme alla sala operativa 115.

I vigili del fuoco giunti sul posto, appena la corrente è scesa di intensità, hanno provveduto a raggiungere il conducente del mezzo e, dopo averlo assicurato ad una corda, l'hanno tratto in salvo portandolo sulla sponda del fiume.