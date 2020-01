Gevi Napoli (14) - Givova Scafati (16) 55 % - 45%

(venerdì 10 ore 20.30, arbitri Bartoli, Rudellat e Yang Yao, and. 84-82)

Bergamo Basket (6) - Benacquista Latina (16) 40% - 60%

(sabato 11 ore 18.00, Wasserman, Tarascio e Mottola, and.64-66)

Zeus Npc Rieti (16) - Orlandina Basket (10) 65% - 35%

(domenica 12 ore 17.00, Pierantozzi, Martellosio e Miniati, and.73-75)

Edilnol Biella (22) - Novipiù Casale (22) 55% - 45%

(domenica 12 ore 18.00, Boscolo, Caruso e Gonella, and. 65-74)

RIETI - Si aprirà questa sera, 10 gennaio, la IV giornata di ritorno con il derby campano tra Napoli e Scafati. Anche domani in campo, con Latina che va a Bergamo, mentre domenica c'è il resto del programma. A spiccare però è la sfida tra le due teste di serie: Biella e Casale infatti si sfidano per un incrocio inedito e tutto da seguire.Il derby campano tra Napoli e Scafati apre la XVII giornata del girone ovest. Un derby con vista playoff quello del PalaBarbuto, con i partenopei che dopo il netto stop di Casale sono tornati sul mercato tesserando Hugo Erkmaa, mentre la Givova proverà a riscattare la sconfitta dell'andata e restare aggrappata al treno delle prime 8.Latina dopo cinque stop consecutivi è tornata al successo battendo Biella in casa e la crisi sembra essere stata scongiurata. Continua l'inserimento di Moore e a Bergamo, dove i padroni di casa potranno essere un'insidia, il match è alla portata del team di Gramenzi.Al PalaSojourner Rieti e Capo D'Orlando, si sfidanno dopo le pesanti sconfitte incassate nel primo turno del 2020 e cercano il riscatto. Tra le file amarantocelesti debutterà Raffa, out invece Pastore per infortunio, Rieti cerca un successo per aprire una settimana che la vedrà impegnata nell'infrasettimanale (mercoledì 15) a Latina e domenica prossima in casa con Bergamo.Derby d'alta quota e carico di significati quello tra Biella e Casale, che si sfidano tra prime della classe. All'andata ebbe la meglio la compagine di Ferrari, che superò i cugini e da quel momento per il team di Galbiati via al filotto di vittorie che hanno portato l'Edilnol al titolo di campione d'inverno.M Rinnovabili Agrigento (20) - Bcc Treviglio (18) 55% - 45% (domenica 12 ore 18.00, Tirozzi, Puccini e Marzulli, and. 75-84)Dopo il recupero di dicembre, Agrigento e Treviglio tornano a sfidarsi dopo poco più di un mese e in palio ci sono due punti pesanti per i primi posti. Tra le file della Bcc continua l'inserimento di Collins, ma attenzione ad Agrigento che al PalaMoncada ha spesso mostrato la propria forza.Reale Mutua Torino (20) - Bertram Tortona (18) 60% - 40% (domenica 12 ore 18.00, Gagliardi, Valzani e De Biase, and.80-69)Torino dopo il colpo esterno di Treviglio, vorrà ripetersi tra le mura amiche: al PalaAsti arriva Tortona, reduce dalla vittoria interna su Rieti. Cavina punterà nuovamente su Diop, stratosferico nelle ultime due uscite e sul nuovo arrivato Bushati.2B Control Trapani (16) - Ebk Roma (10) 60% - 40% (domenica 12 ore 18.00, Nuara, Saraceni e Capurro, and. 84-65)Trapani dopo il netto successo di Capo D'Orlando torna al Palallio dove riceverà l'Ebk di Maffezzoli. Tra l'Ebk Amici torna a Trapani, dopo l'addio di dicembre, da valutare la situazione riguardante Federico Loschi: il giocatore è richiesto dalla Scaligera Verona.