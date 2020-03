RIETI - La Npc inizia la sua fase preliminare oggi 31 marzo per poi selezionare i 16 giocatori che parteciperanno alla prima fase del gioco dal 2 aprile, quando inizieranno le sfide del contest “Leggende” organizzato dai club insieme ad Lnp ed in cui si sfideranno i campioni più amati dei Club di Serie A2.

Ecco come potrete partecipare alla fase preliminare della Npc ed alla successiva Prima Fase che vede ogni club protagonista per eleggere la propria leggenda.

Fase preliminare

Dal momento che le radici della storia del basket di Rieti partono dai primi anni 70 è impossibile indicare soltanto 16 giocatori sui quali votare. Per questo la Npc ha deciso di effettuare una selezione preliminare con due tabelloni: nel primo si sfideranno i 16 stranieri più rappresentativi del basket reatino, nel secondo ci saranno invece i 16 italiani più importanti, il tutto a partire da oggi, 31 marzo tramite le IG stories del nostro profilo instagram @npcrieti. In tal modo si arriverà a selezionare 8 stranieri e 8 italiani i quali poi parteciperanno alla prima fase ufficiale del contest che inizierà il 2 aprile.

Prima fase

Ogni singolo Club identifica i 16 giocatori che hanno contribuito a scriverne la storia, attraverso le varie squadre che, negli anni, hanno rappresentato la città. Di ogni categoria, di ogni campionato. Saranno in competizione gli atleti più rappresentativi, i capitani, i top-scorer, i protagonisti delle promozioni, gli stranieri, i più amati dai tifosi. Disposti in un tabellone che, attraverso sfide dirette con votazione attraverso i canali social ufficiali che il Club indicherà, porterà al termine dei quattro turni all’elezione della “Leggenda”. Questa prima fase inizierà, come già accennato, il 2 aprile.



