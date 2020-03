RIETI - La Lega Nazionale Pallacanestro, in collaborazione coi Club di Serie A2 Old Wild West, lancia l’iniziativa “Leggende” (#SfidaLeggendeLNP). Un contest digitale per gli appassionati che, nella prima fase coordinata dai singoli Club che hanno aderito alla sfida, potranno votare i propri preferiti di tutti i tempi, dal gruppo dei sedici giocatori selezionati dal Club stesso per la competizione. Nella seconda la sfida diventerà nazionale, con “in campo” i vincitori di ogni singolo Club; e che a quel punto si sfideranno per la… riunificazione del titolo.

Fase preliminare

Dal momento che le radici della storia del basket di Rieti partono dai primi anni 70 è impossibile indicare soltanto 16 giocatori sui quali votare. Per questo la Npc ha deciso di effettuare una selezione preliminare con due tabelloni: nel primo saranno votati i 16 stranieri più rappresentativi del basket reatino, nel secondo ci saranno invece i 16 italiani più importanti. In tal modo si arriverà a selezionare 8 stranieri e 8 italiani i quali poi parteciperanno alla prima fase ufficiale del contest che, dovendo iniziare il 2 aprile, si svolgerà in precedenza secondo i criteri forniti quanto prima dalla Npc insieme ai nominativi dei 32 giocatori da scremare a 16.

Prima fase

Ogni singolo Club identifica i 16 giocatori che hanno contribuito a scriverne la storia, attraverso le varie squadre che, negli anni, hanno rappresentato la città. Di ogni categoria, di ogni campionato. Saranno in competizione gli atleti più rappresentativi, i capitani, i top-scorer, i protagonisti delle promozioni, gli stranieri, i più amati dai tifosi. Disposti in un tabellone che, attraverso sfide dirette con votazione attraverso i canali social ufficiali che ogni Club indicherà, porterà al termine dei quattro turni all’elezione della “Leggenda”.

Seconda fase

Nella seconda fase, questa coordinata da LNP, le “Leggende” risultate vincitrici di ognuno dei Club partecipanti all’iniziativa si sfideranno tra di loro, passando dal tabellone “locale” a quello “nazionale”. Per arrivare anche qui ad eleggere, turno dopo turno, fino alla finale, la “Leggenda tra le Leggende”.

Il calendario

Dal 2 aprile si gioca tutti i giorni. Per la prima fase, quella che eleggerà la “Leggenda” di ogni singolo Club, a partire da giovedì 2 aprile ogni giorno si terrà una sfida: che al termine delle 24 ore a disposizione (dalle 00:00 alle 23:59) promuoverà il giocatore più votato al turno successivo. Si potrà esprimere la propria preferenza 1 sola volta per ogni sfida. Per le modalità di voto seguite i canali ufficiali del vostro Club di riferimento. Il 27 aprile, ultimo giorno valido per nominare il vostro preferito tra i due finalisti, conosceremo i nomi delle “Leggende” dei Club. A seguire, nel mese di maggio, si passerà alla fase “nazionale”, con le sfide tra le “Leggende” che andranno a rappresentare ogni singolo Club.

Ultimo aggiornamento: 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA