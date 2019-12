CLASSIFICA

RIETI - Nell’ultima giornata del girone d’andata si è completato il quadro delle squadre che oltre a Biella prederanno parte alle Coppa Italia, hanno centrato la infatti qualificazione: Agrigento, Torino e Casale.Torna al successo Biella, la vetta è ben salda grazie al successo sull’Orlandina, 88-74. Decisive le prove di Polite e Omogbo, autori di 20 e 17. Dietro replicano senza esclusioni di colpi Agrigento e Torino. La squadra di Cagnardi fa voce grossa contro Tortona, ben condotta dai 22 punti di James e resta seconda, 74-63 il finale.La Reale Mutua invece travolge Trapani, 96-73 al quarantesimo. Stato di forma ottimale per i piemontesi, che contro Trapani calano un’altra grande prestazione. Pinkins, con 22 punti e 10 rimbalzi è il migliore di Torino, tra le 2B Control bene Goins. Cade Casale, al PalaSojourner trionfa Rieti 82-58.La Npc ritrova il successo e coach Rossi può godersi le grandi prove di Vildera e Stefanelli, protagonisti del bel successo su la Novipiù, che ottiene nonostante la sconfitta il pass per la Coppa Italia. Scafati espugna Latina sulla sirena: 77-76 il finale, con i pontini che avevano toccato anche il +15, ma a ribaltare la gara ci pensa JJ Frazier(22 pt), è sua la tripla allo scadere che consegna la vittoria a Scafati.Bergamo non sa più vincere, è il derby va a Treviglio, corsara 64-82. Match ben indirizzato dalla Bcc già al termine del primo tempo, che al rientro controlla e chiude la pratica, grazie anche una grande prova di Borra nel pitturato, 22 i punti.Rivoluzionata dal mercato, l’Ebk ottiene un importante successo su Napoli, 85-82 il finale e si porta a meno 2 dai partenopei. Napoli avanti nel finale, ma a ribaltare l’epilogo ci pensa Fanti, infallibile dalla lunetta, oltre a un grande Loschi protagonista con 17 punti.Biella 20Agrigento e Torino 18Casale e Treviglio 16Rieti, Tortona e Latina 14Scafati e Trapani 12Napoli 10Ebk Roma 8Orlandina 6Bergamo 4