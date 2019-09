RIETI - Si prospetta una doppia sfida Zeus Energy Npc-Montegranaro che rimpiazzerà quella di domenica prossima per il Memorial Gasperini prevista con Roseto che però ha dato forfait per problemi di infortuni. Quindi andata coi marchigiani mercoledì alle 18 a L'Aquila per il Trofeo degli Angeli e ritorno domenica al PalaSojourner © RIPRODUZIONE RISERVATA