Npc e l'impresa sfiorata contro Cantù. Ceccarelli: «Siamo vivi, c’è grande rammarico per l’occasione persa»

RIETI - «Quell’ultimo tiro di Tucker, resterà nelle teste per un po'». La Kienergia Npc Rieti ci è andata vicino, anzi vicinissimo, ma alla fine la capolista Cantù ha infilato il dodicesimo successo consecutivo espugnando il PalaSojourner dopo un supplementare 81-77.

Parte scherzando Ceccarelli, anche per sdrammatizzare l’adrenalina accumulata: «Su quel layup ero pronto a fare l’aereoplanino alla Montella sotto la curva - ride il tecnico - Passando alle cose serie c’è grande orgoglio ovviamente, se nel pomeriggio mi avessero detto che avrei iniziato stasera la conferenza parlando di rammarico contro una squadra come questa, avrei firmato. Io sono scosso - continua - perché mi riguardo la tripla di Tucker che entra e esce, ed il libero di Geist; siamo una squadra viva, per ammazzarci oggi hanno dovuto ruotare a sette. I complimenti non fanno classifica però siamo vivi per questa gente che non smetterò di ringraziare: Rieti ha risposto incitandoci alla presentazione e tifando per tutta la partita. Il pubblico vuole questo tipo di squadra, lotteremo per non retrocedere fino all’ultima giornata».