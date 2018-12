RIETI - Domani, giovedì 13 dicembre, scatta la vendita dei biglietti per l’incontro tra Leonis Roma e Zeus prevista per sabato 15 dicembre alle 19 al Palasport "Ponte Grande" di Ferentino. Sono stati messi a disposizione dalla società Eurobasket Roma 380 biglietti per i tifosi reatini. Il prezzo dedicato ai tifosi reatini è di 10 euro, mentre per i bambini al di sotto dei 6 anni l’accesso è gratuito. I biglietti potranno essere acquistati nella segreteria del PalaSojourner domani e venerdì 14 dalle 17 alle 20. «La società raccomanda a tutti i tifosi di acquistare i biglietti in prevendita presso il PalaSojourner per evitare code al botteghino il giorno della partita».

