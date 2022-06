Per le Notti Bianche arrivano le aperture straordinarie del Museo civico di Rieti

RIETI - In occasione delle Notti Bianche in programma nel centro storico di Rieti venerdì 1 e sabato 2 luglio 2022, il Museo Civico di Rieti organizza l’apertura straordinaria delle due Sezioni, Archeologica e Storico-Artistica:

venerdì 1 luglio apertura Sezione Archeologica

sabato 2 luglio apertura Sezione Storico-Artistica

L’apertura in orario serale, dalle ore 21 alle ore 23, sarà animata con visite guidate per adulti e percorsi didattici a tema per bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni. Il personale del Museo rimarrà a disposizione del pubblico fino alle ore 24.

I temi dei percorsi didattici saranno in armonia con l’apertura notturna:

VENERDÌ 1 LUGLIO “UNA NOTTE NELL’ANTICA ROMA” (Sezione Archeologica)

Come vivevano la notte gli antichi romani? Quali erano i loro divertimenti notturni? Cosa mangiavano nei loro lunghi banchetti che duravano fino all’alba? Un percorso alla scoperta delle abitudini notturne e culinarie della Roma imperiale attraverso immagini, racconti e giochi didattici.

SABATO 2 LUGLIO “UNA NOTTE TRA GLI ANGELI” (Sezione Storico-Artistica)

Saranno gli angeli che popolano i dipinti di arte sacra i protagonisti della seconda serata al Museo, che si svolgerà nella Sezione Storico-Artistica. I bambini saranno guidati alla scoperta delle caratteristiche iconografiche degli angeli e saranno coinvolti in un gioco di ricerca e lettura delle connotazioni simboliche delle figure angeliche che occupano da sempre un posto importante nella storia dell’arte dal Medioevo ai giorni nostri.

L’ingresso al Museo, le visite guidate e le attività didattiche saranno gratuite.

Visite guidate e percorsi didattici potranno essere prenotati:

Inviando una mail all’indirizzo: museo@comune.rieti.it

Telefonando ai seguenti numeri:

Per la serata di venerdì 1 luglio nella Sezione Archeologica 0746/287280 – 0746/488530

Per la serata di sabato 2 luglio nella Sezione Storico-Artistica: 0746/287280 – 0746/287212