Un Ferragosto culturale: il 15 restano aperti i siti archeologici

I siti archeologici vesuviani resteranno aperti il 15 agosto per consentire ai turisti di trascorrere un Ferragosto all'insegna della cultura. Pompei, Ercolano, Oplontis, Stabiae e il Museo di Boscoreale apriranno le porte al pubblico fino alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18).



E quest'anno c'è una novità al Parco archeologico di Ercolano: giovedì in occasione del Ferragosto, che coincide con la ricorrenza della Festa dell'Assunta patrona della città vesuviana, per la prima volta gli Scavi, il Padiglione della Barca e la Mostra SplendOri resteranno aperti con ingresso gratuito per tutti i visitatori. «Anche in questo modo il Parco di Ercolano dimostra di essere aperto, inclusivo e vicino a tutti coloro che si trovano su questo splendido territorio durante la parte centrale del periodo estivo» dice il direttore del Parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano.



Anche il sentiero del Gran Cono che conduce alla cima del Vesuvio sarà regolarmente accessibile ai visitatori dalle 9 alle 18. Porte aperte dalle 9.30 fino alle 20 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, al confine tra Portici e Napoli.

