NextAppennino: ok Ue ai bandi, massima intensità degli aiuti alle imprese

RIETI - La Commissione dell’Unione Europea ha dato via libera oggi ai regimi di aiuto previsti dai bandi NextAppennino del Fondo complementare al Pnrr per le aree sisma 2009-2016, pubblicati su nextappennino.gov.it , che di conseguenza divengono pienamente efficaci e saranno accessibili a partire da settembre.

Con la decisione di oggi viene dunque autorizzata la massima intensità degli aiuti di stato possibili in base alla normativa temporanea europea per far fronte all’emergenza Covid e quella indotta dalla guerra in Ucraina.

«Oggi ci è stata comunicata una decisione molto importante, con quale si chiude un lavoro intenso portato avanti da sei mesi. Abbiamo proposto ed ottenuto i migliori regimi di aiuto possibili, che prevedono l’utilizzo delle deroghe legate sia alla crisi sanitaria che alla guerra in Ucraina. Prevediamo la possibilità di concedere contributi a fondo perduto che in alcuni casi possono arrivare all’80% e l’utilizzo del regime “de minimis” che, per le imprese che ne avranno diritto, può essere elevato fino a 500mila euro» ha detto il Commissario Straordinario di governo per la Ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini.

«Voglio ringraziare la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione Europea, in particolare il Coordinamento Concorrenza e Aiuti di Stato, la Commissione Europea nella persona del Commissario Margrethe Vestager, il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio, ed in particolare l’Ufficio per il Coordinamento in materia di aiuti di Stato ed il Servizio per il Coordinamento dei Rapporti con le Istituzioni europee», ha aggiunto il Commissario.

La nota del Comune di Rieti

Il Sindaco, Daniele Sinibaldi, ha partecipato oggi alla presentazione dei bandi del piano nazionale complementare al Pnrr per il rilancio economico e sociale dei territori colpiti dal sisma 2016, che si è tenuta presso la Sala dei Cordari a Rieti.

«Le misure presentate oggi dalla struttura commissariale e dagli esperti di Invitali e Unioncamere sono importanti e rappresentano una delle occasioni che il nostro territorio ha a disposizione per invertire la rotta rispetto agli ultimi decenni, sfruttando nella maniera più adeguata le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – dichiara il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – Tra le opportunità, che ci auguriamo possano essere colte dal maggior numero di attività e imprese locali, vi sono quelle legate al sostegno agli investimenti, alla valorizzazione ambientale e dell’economia circolare, ai centri di ricerca per l’innovazione ma anche al vasto settore delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive e del terzo settore. Da parte nostra, grande interesse anche ai contributi che possono essere destinati ai soggetti pubblici per implementare accordi e partenariati con i privati oltre che per interventi destinati all’inclusione e all’innovazione sociale».

Il comunicato della camera di commercio Rieti-Viterbo

«Gli incentivi presentati oggi per il rilancio economico e sociale dei territori colpiti dal sisma 2009 e 2016 rappresentano una grandissima opportunità da cogliere per il nostro territorio. Grazie alle misure previste e all’affiancamento delle Camere di commercio delle aree del “cratere” siamo convinti che si potrà innescare un percorso di rigenerazione di aree di grandissimo valore storico, culturale e paesaggistico». Con queste parole Domenico Merlani, presidente della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo è intervenuto oggi nel corso del doppio incontro svoltosi a Rieti presso la Sala dei Cordari e la Sala conferenze della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo dedicato alla presentazione della Macromisura B "Rilancio economico e sociale" del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al PNRR.

Un incontro a cui hanno partecipato i rappresentanti di Invitalia, Unioncamere, Regione Lazio, Lazio Innova, oltre al Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016, Giovanni Legnini ed a numerosi amministratori locali dei 15 Comuni del Lazio del “cratere”, associazioni di categoria, imprese, rappresentanti del terzo settore.

Nell’ambito della giornata dedicata a queste misure che abbracciano diversi settori (https://nextappennino.gov.it/), sono stati presentati da Invitalia i bandi sub-misure B1, B3 e B4 gestiti da Invitalia (sostegno agli investimenti, valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie, centri di ricerca per l’innovazione), mentre gli esperti Unioncamere Valeria Giancola e Dino Salvi e il coordinatore segreteria tecnica PNC aree sisma 2009, Romano Benini, hanno illustrato, moderati dal segretario generale della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, Francesco Monzillo, i bandi sub-misura B2. Questi bandi, in particolare, saranno gestiti da Unioncamere, con attività di orientamento e animazione svolta dalle Camere del “cratere” tra cui l’Ente camerale di Rieti-Viterbo, in base alla convenzione siglata tra Unioncamere, il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, e il responsabile della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma 2009.

I bandi gestiti dal sistema camerale, illustrati sul sito www.rivt.camcom.it e sul sito dedicato https://bandisismapnc.unioncamere.gov.it/ riguardano interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici; contributi destinati a soggetti pubblici per Accordi e Partenariati speciali pubblico-privato per la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e pubblico; interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità. Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 settembre 2022 con due tipologie di scadenze previste a ottobre 2022.