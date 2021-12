Rieti, gli auguri della polizia agli studenti reatini

RIETI - In occasione delle prossime festività per il Santo Natale 2021, gli Agenti della Questura di Rieti, si sono recati, nella mattinata odierna, in alcuni istituti scolastici del capoluogo per

inviare gli Auguri della Polizia di Stato a tutti gli studenti reatini.



Gli Agenti della Polizia di Stato si sono recati, in particolare, negli Istituti Comprensivi L. Minervini, G. Marconi; A.M. Ricci; e nelle scuole Primarie; L. Radice e Quirino Majorana di Rieti dove, accolti da rappresentanze di giovani alunni entusiasti, hanno donato alcune palline griffate Polizia di Stato che potranno adornare i bellissimi alberi di Natale che gli istituti scolastici visitati hanno realizzato nei loro plessi.



Ancora una volta la Polizia di Stato dimostra la sua vicinanza agli studenti, attraverso la realizzazione di numerose iniziative di prossimità, finalizzate a trasmettere i valori della cultura

della legalità ed a far riconoscere i poliziotti; come amici ai quali gli adolescenti si possono rivolgere in ogni loro momento di difficoltà.