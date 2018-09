RIETI - Un’esibizione coinvolgente svoltasi il 6 settembre nel centro storico di Cantalupo Sabino grazie alla performance del Musi’ trio, ensemble molto conosciuto e apprezzato in ambito nazionale. La musica ha accarezzato il cuore delle persone che si sono fermate ad ascoltarla nel suggestivo percorso allestito a Cantalupo Sabino in occasione di ARTEr.i.e., la Rassegna di Ipotesi Espressive giunta alla quattordicesima edizione, che si sviluppa quest’anno dal 06 al 09 settembre.



Il Musi’ trio di Maria Rosaria De Rossi (cantante), Sandro Sacco (flautista) e Paolo Paniconi (pianoforte) ha sorpreso tutti, dai più giovani agli over sessanta con un repertorio vario, dalla musica del sud dell’America e la “Sonata Latina”, per arrivare alle Colonne sonore di “Quando la musica è cinema”.



Il trio ha proposto un mix esplosivo di pura musica, che ha incantato, sia con il repertorio strumentale con Sandro Sacco e Paolo Paniconi, che ha attraversato le atmosfere Jazz di Claude Bolling, il Tango di Astor Piazzolla, sia con la splendida voce di Maria Rosaria De Rossi che ha avvolto tutto il pubblico che ascoltava tra le melodie di Violeta Parra, Antonio Carlos Jobim per arrivare a un repertorio più classico. Non c’è altro d’aggiungere se non evidenziare la bellezza della musica che ancora una volta sorprende, travolge e incanta.

Venerd├Č 7 Settembre 2018



