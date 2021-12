Successo del concerto del Musi’ trio nel magico borgo dì Mompeo

RIETI - Sabato 11 dicembre nella splendida cornice della Chiesa della Natività di Maria Santissima a Mompeo, si è tenuto il concerto “Aspettando il Natale” del Musi’ trio, composto da Maria Rosaria De Rossi (voce), Sandro Sacco (flauto traverso) e Paolo Paniconi (pianoforte).

L’evento, organizzato dal Comune di Mompeo, con la collaborazione della Pro Loco e il contributo dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, rientra nell’ambito della manifestazione “Luci del Natale”. Il trio ha trascinato il numeroso pubblico in un percorso musicale vario, dalle musiche di Piazzolla, per passare alle sonorità passionali del Tango di Gardel, fino ad arrivare al musical The sound of music e al fascino dei brani di Edith Piaf.

Il concerto si è concluso con le musiche del Natale e le tipiche melodie della tradizione che hanno incantato i partecipanti. Il pubblico ha gradito le atmosfere di un concerto sempre godibile e di alto livello interpretativo grazie al virtuosismo di Sandro Sacco e Paolo Paniconi insieme alla passionale voce di Maria Rosaria De Rossi. Soddisfatti gli organizzatori per l’ottima riuscita della manifestazione.