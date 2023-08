Successo del Musi’ trio per “E…state in quota” al Terminillo

RIETI - Due ore di spettacolo svoltosi il 23 agosto a Terminillo grazie alla performance del Musi’ trio, ensemble molto conosciuto e apprezzato in ambito nazionale. La musica ha accarezzato il cuore delle tante persone presenti presso la sala concerti della Chiesa di San Francesco, regalando loro una serata piena di emozioni. In occasione della rassegna “E…state in quota”, i protagonisti Maria Rosaria De Rossi (voce), Sandro Sacco (flauto traverso) e Paolo Paniconi (pianoforte) hanno proposto un repertorio vario dalla musica classica sino alla musica d’avanguardia del XX secolo, con particolare attenzione alle culture musicali extraeuropee e ai ritmi tipici del Sud America.

Quando la forza espressiva di Maria Rosaria De Rossi, che ha interpretato un repertorio intenso con passione e trasporto emotivo, si unisce all’estro artistico di Sandro Sacco al flauto traverso, l’atmosfera diventa magica.

Alla sensualità della voce e alla sonorità raffinata del flauto si è aggiunta la sapiente direzione del pianista e compositore Paolo Paniconi, insieme hanno ottenuto una perfetta sintesi fra intenzione e coesione artistico-musicale.

Il trio ha proposto un mix esplosivo di pura musica, che ha incantato, sia con il repertorio strumentale con Sandro Sacco e Paolo Paniconi, sia con la voce di Maria Rosaria De Rossi che ha sedotto tutto il pubblico che ascoltava con il tango, genere che affonda le proprie radici nell’incontro di più sonorità contrastanti. La serata si è conclusa con scroscianti applausi finali che hanno invitato il trio a eseguire più bis richiesti dal pubblico.