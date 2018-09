RIETI - Giovedì 6 settembre il Musi’ trio si esibirà a Cantalupo in Sabina (RI) per la rassegna di Ipotesi Espressive ARTEr.i.e., che quest’anno giunge alla quattordicesima edizione. La manifestazione si svolgerà ogni sera, da giovedì 6 a domenica 9 settembre, con un ricco ventaglio di appuntamenti e proposte artistiche. Il Musi’ trio di Maria Rosaria De Rossi (cantante), Sandro Sacco (flautista) e Paolo Paniconi (pianista) dalle ore 21 proporrà, in uno dei percorsi della manifestazione, un ricco repertorio che toccherà alcuni dei programma più rappresentativi dell’ensemble, da “Sonata Latina” per passare a “Amor Sacro e Amor Profano” per arrivare alla magia della musica per il film con “Quando la musica è cinema”, programma che ha riscosso di recente un ottimo apprezzamento di pubblico e critica in occasione del Labro Festival. I componenti del trio hanno partecipato a rassegne internazionali come Moto Perpetuo, Premio Roma, Exclamate Jubilum, Perdonanza Festival, Reate Festival, Majellarte, RIC Festival, Concerti presso l’Auditorium Parco della Musica, Auditorium Ennio Morricone, Villa Medici, Palazzo Barberini etc.

