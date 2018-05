RIETI - Continua la stagione dei successi per l’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Minervini-Sisti di Rieti, dopo i primi premi assoluti ai concorsi di Tarquinia per tre anni consecutivi e Città di Castello sempre per tre anni consecutivi, è giunta l’affermazione al 16° Concorso Internazionale Musicale “Luigi Zanuccoli” di Sogliano al Rubicone svoltosi nelle giornate di 24 e 25 maggio.



Soddisfazione per i docenti dell’indirizzo musicale Sara Montani (Violino), Paola Patacchiola (Clarinetto), Ruggero Russi (Pianoforte) e Sandro Sacco (Flauto traverso) che, con i loro alunni, si sono imposti al Concorso vincendo il premio assoluto nella categoria Solisti con Emanuele Orsini al flauto traverso, il primo premio nella categoria solisti ad Asia Campomaggi al pianoforte, il primo premio nella categoria Ensemble di flauti e il secondo premio nella stessa categoria con l’Ensemble di violini. Inoltre, il secondo premio nella categoria solisti a Viola Aguzzi e Jolie Zirretta al pianoforte e secondo premio a Francesco Vespaziani al flauto traverso.



Numerosi i diplomi assegnati agli allievi della scuola sabina tra primi, secondi, terzi posti e quarti posti, riscuotendo gli apprezzamenti dagli organizzatori del Concorso, che a conclusione delle prove hanno consegnato il diploma di merito anche ai loro insegnanti.

Sabato 26 Maggio 2018



